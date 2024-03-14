لا تتركوه لمصر أو السعودية .. محمد صلاح حجر الأساس الصلب لمشروع ليفربول وكلوب دائمًا على حق!

عودة مثالية للفرعون في أول 90 دقيقة!

لم يكن ليفربول رحيمًا بضيفه سبارتا براغ التشيكي، وأكرم ضيافته بسداسية مذلة، في ليلة لا تقل جمالًا عن الخميس الماضي عندما استطاع أن يقهر نفس الفريق في عقر داره لكن بخماسية.

وبصم النجم المصري محمد صلاح، على تأهل الريدز إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بانتصار عريض قوامه 11 هدفًا (ذهابًا وإيابًا)، كان من نصيب الفرعون فيها هدف و3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكانت المباراة أشبه بنزهة كروية سهلة للريدز في الآنفيلد، حيث افترس كل من صلاح وبوبي كلارك وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو، الضيوف بسداسية وهيمنوا على الملعب طولًا وعرضًا في لقاء خرج منه الألماني يورجن كلوب بمكاسب لا تحصى.

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صلاح ملك الـ90 دقيقة

للمرة الأولى منذ 3 أشهر ونصف كاملة، يخوض محمد صلاح مباراة كاملة مع ليفربول، ويكمل الـ90 دقيقة، لينهي كابوسًا لازمه في 2024 اسمه الإصابات.

ونجح كلوب في تدريج الجرعات الفنية للنجم المصري، حيث بدأ بنزوله كبديل في مباراة الذهاب أمام سبارتا براج لمدة 20 دقيقة، قبل أن يزيد الأمر لنصف ساعة أمام مانشستر سيتي في قمة البريميرليج، ولم تكن هناك فرصة أفضل من مواجهة الإياب أمام بطل التشيك لأن يلعب الفرعون 90 دقيقة كاملة.

ولم يخيب الهداف المصري ظن مدربه، حيث كان وحشًا أمام الشباك وبدا تعطشه للتسجيل وصناعه الأهداف، فنجح في صناعة الأول والرابع والخامس، بينما تكفل هو بتسجيل الهدف الثاني على طريقته الخاصة.

ليفربول قوي.. لكنه أقوى مع الفرعون

نعم استطاع ليفربول أن يتجاوز غياب صلاح في المباريات الكثيرة التي غاب عنها منذ مطلع العام، سواء لإصابته مع منتخب بلاده أو في أعقاب مباراة برينتفورد التي جددت الإصابة، إلا أن الفريق اكتسب قوة كبيرة بعودة الفرعون لكامل لياقته.

وبدا واضحًا للجميع أن يورجن كلوب، انتصر في معركته الشرسة مع الجانب المصري للاحتفاظ بنجمه الأول، خصوصًا أن الفريق مقبل على معارك شرسة.

والدليل على ذلك هو الإحصائية المميزة التي سجلها اليوم، حيث أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 7 مواسم متتالية للريدز.

وتشتد المنافسة حاليًا بين الريدز وكل من آرسنال ومانشستر سيتي على قمة البريميرليج، بينما لديه مواجهة حاسمة مع مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وينتظر معرفة مصيره بربع نهائي الدوري الأوروبي مع إجراء مراسم القرعة غدا الجمعة.

معركة مع منتخب مصر.. الكل فيها خاسر!

عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول بكل قوته، أكدت أن الهداف المصري يجب أن يحدد مصيره بيده سواء في طريقة التعافي أو المدة، بينما لا يزال الثنائي حسام حسن وإبراهيم حسن قادة منتخب مصر يتمسكون بطريقتهم التقليدية في التعامل مع نجم عالمي بحجم صلاح.

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واليوم أثبت كلوب، أنه صاحب الرهان الرابح حيث صبر كثيرًا على نجمه وأقنعه بعدم الاستجابة لدعوة منتخب بلاده في الوقت الحالي، حتى يستعيد عافيته بأفضل صورة ويتحسن أيضًا على المستويين البدني والفني، خصوصًا أن منتخب مصر في الأساس لن يخوض مباريات رسمية في المعسكر المقبل، وسيكتفي بخوض دورة ودية.

لا تفكروا في رحيله مهما كانت المغريات

مع نهاية حقبة كلوب مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، سيتولى مايكل إدواردز مهام الرجل الأول في إدارة مشروع الريدز المستقبلي، وسيحدد المدير الفني الجديد للفريق، لكن هذه المرحلة الانتقالية تتطلب انتقالًا سلسًا حتى لا يتأثر الفريق.

ومع وجود جيل مميز من الشباب في قلعة الريدز وفريق صاعد يملك شخصية البطل، يجب أيضًا الحفاظ على الأعمدة الرئيسية للفريق والمتمثلة في فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، دومينيك سوبوسلاي وترينت ألكسندر أرنولد.

الأعمدة الأربعة المذكورة سلفًا قادرة على قيادة الفريق في هذه المرحلة الخطرة، لكن ينقصها بالطبع حجر الأساس الصلب والمتمثل في محمد صلاح، الذي يملك شفرة الأهداف ومفاتيح البطولات.

لذلك لن يكون قرار رحيله إلى أحد أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل، هو القرار الصائب، وعلى الإدارة الحمراء أن تفكر بعقلها بعيدًا عن حسبة الأموال المغرية، حتى توفر للفريق مستقبلًا مشرقًا.