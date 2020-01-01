ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وكيف يمكنك أن تتابع البطولة الأكثر شعبية عبر شبكة الإنترنت..

تُعتبر بطولة الدوري المصري الممتاز هي البطولة الأكثر شعبية في المنطقة العربية بما تتضمنه من تاريخ كبير حافل بالمتعة الإثارة بين ندين من أكبر ما يكون، الأهلي والزمالك.

متعة البريميرليج المصري لا تكمن فقط في المباريات، بل في الأجواء المحيطة والزخم الإعلامي الكبير حول البطولة، فما يوجد في بلاد الفراعنة لا يمكن أن يتواجد في أي دولة ثانية من الناحية الكروية.

تفشى فيروس كورونا وتسبب في تأجيل البطولة حتى بدايات أبريل، وربما يزداد الحظر خوفًا من نقل العدوى مع وجود أنباء عن تفكير الاتحاد المصري في إلغاء البطولة هذا الموسم بشكل جدي.

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على أي حال، يظل الدوري المصري حافلًا بكل الأدوات التي تجذب المتابع للمشاهدة بتمعن كبير، ولكن كيف يمكن أن يُتابع نقل البطولة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير..

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري الممتاز؟

قبل بداية هذا الموسم اقترح البعض تشفير البطولة من أجل زيادة عوائد البث، لكن قرار الحكومة المصرية كان واضحًا بأن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق وأن متابعة الدوري بالمجان هو حق أصيل للشعب المصري.

قناة أون سبورت كانت الناقل الحصري للدوري الذي وللمرة الأولى لم يُذاع على قنوات النيل الرياضية، كما نقلت قناة تايم سبورتس الدوري أيضًا، قبل أن يتم دمج القناتين سويًا تحت مسمى أون تايم وتصير هي القناة الوحيدة الناقلة للدوري المصري الممتاز.

البطولة القناة الناقلة الدوري المصري الممتاز OnTime Sport

كيف تتابع الدوري المصري الممتاز عبر الإنترنت؟

تتُيح قنوات أون تايم سبورتس البث المباشر من خلال حسابها عبر قناتها على يوتيوب مجانًا، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.