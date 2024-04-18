مصائب من كل اتجاه .. برشلونة يدفع فاتورة ثقيلة بعد صفعة باريس سان جيرمان!

قرار صارم من الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامة مالية على برشلونة، بسبب مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد تغلب على باريس سان جيرمان في عقر داره (3-2)، قبل أن يسقط البارسا في فخ الخسارة إيابًا (4-1)، ليودع البطولة من دور الثمانية.

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وسيتعين على برشلونة دفع 25 ألف يورو، بسبب التصرفات العنصرية لجماهيره خلال المواجهة على ملعب "حديقة الأمراء، التي تضمنت إلحاق أضرار بالملعب وإشعال الألعاب النارية.

وأعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أنه جرى فرض غرامة مالية ضد برشلونة نتيجة التصرفات العنصرية لجماهيره وسيتم منعه من بيع تذاكر لجماهيره خلال مواجهته الأوروبية التالية خارج ملعبه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عام، بدءاً من يوم صدور العقوبة.

وسيضطر برشلونة إلى دفع غرامة بقيمة 2000 يورو لإشعال جماهيره الألعاب النارية، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو على الأضرار التي ألحقتها الجماهير بملعب حديقة الأمراء.