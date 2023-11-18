مصائب قوم عند قوم فوائد .. خزائن ريال مدريد تنتعش من إصابة فينيسيوس وكامافينجا!

انتعاشة منتظرة في خزائن ريال مدريد....

يعاني ريال مدريد، بشكل كبير من الإصابات في الموسم الحالي على رأسهم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو بجانب كيبا أريزابالاجا وأردا جولر وجود بيلينجهام وأوريلين تشواميني وغيرهم.

وجاءت فترة التوقف الدولي لتعمق من أزمات ريال مدريد بتعرض الثنائي فينيسيوس جونيورز مع البرازيل وإدوارد كامافينجا مع فرنسا للإصابة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الثنائي فينيسيوس، وكامافينجا، سيغيبان عن الملاعب لفترة طويلة، فمن المنتظر غياب الفرنسي لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع على الأقل، بينما يغيب البرازيل لمدة شهرين ونصف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن خزائن ريال مدريد، ستنتعش بما لا يقل عن 1.4 مليون يورو، كتعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إصابة اللاعبين.

وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تعويض الأندية التي يتعرض لاعبوها إلى إصابات تبعدهم عن الملاعب لمدة تصل إلى أكثر من 28 يومًا متتالية، في فترة التوقف الدولي، وبحد أقصى لمدة 365 يومًا.

ويدفع البرنامج للأندية تعويضًا يصل إلى 7.5 مليون يورو لكل لاعب بحد أقصى، بواقع 20548 يورو في اليوم الواحد، وبهذا فإن تعويض فينيسيوس جونيور قد يصل إلى 863016 يورو، بالإضافة إلى 575344 يورو يحصل عليهم ريال مدريد، مقابل إصابة كامافينجا.