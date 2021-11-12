مصائب برشلونة لا تنتهي .. شكوك تحوم بشتيجن وتشافي يتدخل

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن الحارس الأساسي لنادي برشلونة يعاني من بعض الانزعاجات في الركبة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن نادي برشلونة يشك بشكل كبير أن سبب غيابه عن مواجهة ألمانيا الأخيرة ليس فنيًا.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حاول التواصل مع تير شتيجن بالفعل من أجل التأكد من الأمر، وهو ما حدث عن طريق المدير الفني تشافي هيرنانديز.

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اتصل تشافي بشتيجن وتحدثا سويًا، فنفى الألماني أن يكون يعاني من إصابات، وأكد أن الأمر لا يتخطى سوى بعض الانزعاجات في الركبة اليمنى.

وأوضحت الصحيفة أن النادي لن يسلم برأي شتيجن وسيخضعه للفحوصات بمجرد عودته من معسكر منتخب ألمانيا القائم حاليًا.

وذكرت كذلك أن اللاعب قد يغيب لمدة أسبوعين بناءً على نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها، تحسبًا لأي مضاعفات في الإصابة.

جدير بالذكر أن تشافي سيقود أول مباراة له مع برشلونة في مواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت المقبل.