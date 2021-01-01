مصائب برشلونة لا تتوقف .. كوتينيو ينتكس وموعد عودته يتأخر

تقارير صحفية إسبانية تؤكد انتكاس فيبليبي كوتينيو واستمرار غيابه عن الملاعب لفترة أطول بسبب الإصابة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة يعاني من انتكاسة ستمنعه من العودة للملاعب في وقت قريب.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن ركبة اللاعب تعاني من تورم كبير أوقف عملية الاستشفاء.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة الفريق أمام إيبار في الثاني من يناير الماضي بالدوري الإسباني.

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وخضع كوتينيو لعملية جراحية في الركبة وكان من المفترض أن يعود خلال ثلاثة أشهر، لكن تلك الفترة قد تزيد بعد الأنباء الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن عودة اللاعب قد تتأخر على مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد في ملعب النادي الملكي والتي ستقام في العاشر أو الحادي عشر من أبريل.

وجاء غياب كوتينيو بفائدة كبيرة للنجم الشاب بيدري الذي حصل على فرصة أكبر ونال ثقة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن كوتينيو على رأس قائمة اللاعبين الذين قد يتخلص منهم برشلونة في الصيف بحثًا عن حل الأزمة المالية.