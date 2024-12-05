مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025

رفعت جماهير الهلال راية التحدي، بعدما فرضت عليه القرعة مواجهات من العيار الثقيل في دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأقيمت اليوم الخميس في مدينة ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

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وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الثامنة والأخيرة، بمواجهة أندية ريال مدريد الإسباني (البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا)، باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

مواعيد مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025

ويأتي ترتيب مباريات الهلال من الأصعب إلى الأسهل، حيث يستهل زعيم آسيا مشواره بمواجهة نارية أمام ريال مدريد في الجولة الأولى، يوم 19 يونيو 2025.

وفي مباراة الجولة الثانية، يلتقي الهلال مع سالزبورج النمساوي تحديدًا يوم 23 يونيو 2025، على أن يختتم الزعيم مواجهات دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي يومي 27 من نفس الشهر.

ويشارك الهلال في البطولة، باعتباره بطلًا لقارة آسيا، عندما فاز باللقب في نسخة عام 2021، بعد تغلبه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة (2-0) في المباراة النهائية.