مشكلة غير مقلقة .. برشلونة يتنفس الصعداء بعد إصابة نجمه!

النادي الكتالوني كان مهددًا بفقدانه لفترة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يشعر بالكثير من القلق من إصابات نجومه خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي خصت بالذكر اللاعب الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي غادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة والجهاز الطبي في برشلونة لا يشعرون بالقلق تجاه حالة اللاعب، وأنهم يتوقعوا أن تكون إصابته طفيفة للغاية.

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وأكدت كذلك أن حالة اللاعب الجيدة تجعل الجهاز الطبي لا يفكر في إجراء فحوصات طبية سريعة، وأجلوا عملية الفحص حتى يوم الأحد.

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وكانت تقارير بالأمس قد أكدت أن اللاعب من المرجح أن يشارك في المباراة المقبلة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني خارج ملعب برشلونة.