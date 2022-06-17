"مشروع الهلال الجديد هو استبدال وتغيير المنافسين!"

الزعيم لديه مشروعًا لتجديد منافسيه!

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن نادي الهلال لديه مشروع جديد يعمل عليه خلال الوقت الحالي، وهو تغيير المنافسين واستبدالهم، ليصبحوا خارج الخماسي الكبار.

وينافس الهلال نظيره الاتحاد على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تبقى فقط جولتين على نهاية المسابقة، والفريقان متساويان في الصدارة برصيد 61 نقطة.

الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "سوالف رياضية": "لا أحد من الفرق الخمسة الكبار يحقق بطولات باستثناء الهلال فقط، أشعر بناءً على الاستنتاجات أن هناك مشروعًا هلاليًا لتغيير واستبدال المنافسين".

وتابع: "عندما تذهب لآخر 3 سنوات جميع البطولات محتكرة لنادي الهلال، وحقق التعاون والفيصلي والفيحاء كلًا منهما بطولة فقط والباقي للزعيم".

واختتم سعود الصرامي تصريحاته قائلًا: "أرى أن هناك مشروعًا هلاليًا يتم التخطيط له وتنفيذه وبعد خيوطه الأولى باستبدال المنافسين، جميع الفرق الكبرى أصبح ليست منافسة له".

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وحقق التعاون بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2019، والفيصلي عام 2021 والفيحاء حققها هذا الموسم على حساب الهلال بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

سعود الصرامي :

هناك مشروع هلالي لتغيير واستبدال المنافسين ..

سوالف رياضية ..@L9arami pic.twitter.com/gNAidUfJcg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022

ويسعى الهلال لتعويض خسارة كأس الملك، بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين لصالح الفيحاء.