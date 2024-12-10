بعد سعد اللذيذ وخالد العيسى .. جمهور الأهلي يستهدف مسؤولًا جديدًا للمطالبة بالمساواة مع الهلال والنصر والاتحاد

حملة وتريند جديد على منصة إكس

مازالت جماهير النادي الأهلي السعودي تشن الحملة تلو الأخرى وتُحاول إيصال أصواتها للمسؤولين للمطالبة بدعم الفريق بأسماء أجنبية قوية خلال سوق الانتقالات الشتوي، أسوة بغيره من أندية صندوق الاستثمار السعودي.

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الأهلاوية يرون أن ناديهم هو الأقل دعمًا بالنجوم الأجانب الكبار منذ بدء ثورة الانتقالات في دوري روشن بعد استحواذ صندوق الاستثمار عليه ومعه أندية الهلال والنصر والاتحاد، ويُطالب الجمهور بالمساواة في الدعم للحفاظ على حظوظ فريقهم في المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

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وسبق أن استهدف الجمهور أكثر من جهة ومسؤول رياضي للمطالبة بالمساواة في الدعم مع الهلال والنصر والاتحاد، منهم الرئيس خالد العيسى ورئيس برنامج الاستقطاب سعد اللذيذ، وقد وجهوا خلال الساعات الأخيرة بوصلتهم تجاه مسؤول جديد.

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المسؤول الجديد هو مشاري الإبراهيم، مدير قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، الذي طالبه الجمهور بإنصاف الأهلي مع تداول مقطع فيديو له من حواره مع بودكاست سقراط يؤكد خلاله تفاؤله بموسم الفريق.

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الأهلاوية أطلقوا هاشتاج بعنوان "مشاري الإبراهيم أنصف الأهلي" والذي سرعان ما أصبح "تريند" على المنصة الزرقاء بمشاركة المئات من عشاق الراقي به والمطالبة بدعم الفريق بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد خامسًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 13 نقطة عن الاتحاد في الصدارة.