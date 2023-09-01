بمشاركة الاتحاد .. "فيفا" يعلن تغيير موعد قرعة كأس العالم للأندية رسميًا

الكشف عن الموعد الجديد لقرعة كأس العالم للأندية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الجمعة، تغيير موعد "قرعة" كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سيمثل المملكة العربية السعودية، في هذا الحدث المونديالي الكبير؛ باعتباره بطلًا لمسابقة دوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

"فيفا" كشف عبر موقعه الرسمي، عن إقامة "قرعة" بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من سبتمبر الجاري، في مدينة جدة بالسعودية، بدلًا من الخميس "السابع من نفس الشهر".

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وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن القرعة سيتم بثها عبر شبكة قنوات "السعودية الرياضية"، بالإضافة إلى حسابات "فيفا" الرسمية.

وأوضح "فيفا"، أنه سيكون هناك بعض الفعاليات الهامة، على هامش القرعة؛ بما في ذلك إطلاق "الشعار الرسمي" للنسخة الحالية من البطولة العالمية، بالإضافة إلى نشر جدول المباريات.

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