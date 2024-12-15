مشاجرة وسقوط على الأرض يشعلان ديربي مانشستر!

ديربي مانشستر يشتعل مبكرًا...

اشتعل ديربي مانشستر، مبكرًا وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد مشاجرة حدثت بين كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، وراسموس هويلند، مهاجم مانشستر يونايتد.

ويستضيف مانشستر سيتي، نظيره يونايتد، على ملعب الاتحاد، ضمن قمة مباريات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

وتقدم يوشكو جفارديول، لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، برأسية قوية جاءت بعد عرضية من كيفين دي بروينه، من الجانب الأيسر.

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وبعد دقيقتين من الهدف، التحم ووكر، مع هويلند، واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للشياطين الحمر، قبل أن يذهب المهاجم الدنماركي، ويشتبك مع مدافع مانشستر سيتي، الذي سقط أرضًا، وحاول اللاعبون بعد ذلك تهدئة الأوضاع واستمر اللقاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق، قلب الشياطين الحمر الطاولة على أصحاب الأرض، عندما سجل برونو فيرنانديش، هدف التعادل من علامة الجزاء، قبل أن يسجل أماد ديالو، الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد مراوغة الحارس إيدرسون.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، تجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز الخامس، بينما وصل الشياطين الحمر إلى النقطة 22 في المركز الثاني عشر.