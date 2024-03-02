مسيرته قد تكون انتهت .. تشواميني يُسقط مدافع فالنسيا بأسوأ طريقة!

لاعب فالنسيا يتعرض لإصابة صعبة للغاية.

تعرض الغيني مختار دياخابي لاعب فالنسيا إلى إصابة صعبة للغاية خلال مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإسباني.

الإصابة التي حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة حدثت بسبب تدخل غير متعمد من أوريليان تشواميني لاعب ريال مدريد.

التدخل حدث داخل منطقة جزاء فالنسيا الذي كان صاحب الأرض في تلك المواجهة، وبعدما عادل ريال مدريد النتيجة.

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دياخابي سقط على الأرض بعدما تعرضت ركبته للالتواء بشكل صعب للغاية بشكل عكسي، حيث سقط عليها الفرنسي دون قصد.

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جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، بعدما تقدم فالنسيا بهدفين في أول نصف ساعة.