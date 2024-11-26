مسؤول ملف استضافة كأس العالم 2034: السعودية تتعهد بتنظيم نسخة استثنائية في المونديال

نفتح الباب أمام كل العلامات التجارية للتوسع في المملكة.. ولدينا رؤية مستدامة في إنشاء الملاعب

أكد حماد البلوي، مسؤول ملف استضافة كأس العالم 2034 في السعودية، أن بلاده تطمح للحصول على ثقة الدول أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم 21 ديسمبر المقبل للفوز بشرف تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية للمونديال في 2034.

وأجرى البلوي مقابلة في "بودكاست The Footballco Business"، تحدث خلالها عن رؤية المملكة العربية السعودية لمجال الرياضة والسياحة الرياضية واستضافة الأحداث الكبرى ويأتي على رأسها بالطبع استضافة كأس العالم 2034، وهو الحلم والهدف الأكبر الذي تتبناه الدولة حاليًا.

وقال البلوي: "أتشرف بقيادة جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإعداد ملف استضافة أكبر بطولة كرة قدم في العالم (مونديال 2023)، وبالفعل أعددنا فريق عمل كامل لهذا الملف منذ أن أرسلنا خطابًا رسميًا لعرض اهتمامنا باستضافة البطولة في العام 2034، ونأمل أن يحظى بثقة الاتحادات الأعضاء يوم 21 ديسمبر".



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"سنقدم نسخة استثنائية لكأس العالم"

وأضاف: "نعتقد أننا في السعودية قادرون على استضافة نسخة استثنائية من كأس العالم، بل إنها ستكون واحدة من أعظم نسخ البطولة على الإطلاق. ونستلهم الدعم بالطبع من قصة كرة قدم محلية، حيث استثمرنا الكثير في الرياضة على مدار العقود الماضية، ولدينا قصة ملهمة في التطور بعالم كرة القدم، لذا نرى أن استضافة مونديال 2034 هي الخطوة التالية الطبيعية لنا".

وتابع البلوي: "قطعنا شوطًا طويلًا بالفعل نحو هذا الهدف، ولا يزال الطريق طويلًا أمامنا، لكن ما يميز المملكة عن غيرها، هي الالتزام الكامل من قيادتنا في تنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك الطاقة التي نحصل عليها من الشعب. فمنذ فتح مجال السياحة لدينا عام 2019، رأينا قيمة زيارة البلاد لفهم الحقائق على الأرض".

وأوضح: "هذه الأعداد كلما زادت، زاد معها إدراك المجتمع الدولي والبشر من مختلف الجنسيات بما نحن عليه في الحقيقة، نعتقد أنه مع قدوم الناس وزيارتهم، ليس في العام 2034، لكن اليوم، فإنهم يغادرون بفهم أفضل لما نحن عليه".

وواصل رئيس الوحدة الخاصة بترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034: "في السعودية ستجد الضيافة المثالية، لأننا دولة تفتح أبوابها وتفتح قلوبها للترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم. كذلك هي واحدة من أكثر الدول شغفًا عندما يتعلق الأمر بكرة القدم اللعبة التي يعشقها الجميع داخل المملكة".

"معًا ننمو"

وأكمل: "شعارنا هو (معًا ننمو) لأننا نؤمن بقوة التفاعل الإنساني. ونؤمن بقوة الثقافة، ونطلب من المشجعين في جميع أنحاء العالم أن يستغلوا هذه الفرصة للقراءة والفهم عن المملكة العربية السعودية، وفي يوم من الأيام سنستقبلهم في بلدنا، لنريهم حفاوة الضيافة التي تجعلنا فريدين ومختلفين حقًا، والتي ستترك لهم ذكريات وتجارب رائعة سيعيشونها إلى الأبد".

وتطرق البلوي للحديث عن رؤية السعودية 2030 وانعكاس ذلك على مجال السياحة في المملكة، قائلًا: "في يوم السياحة العالمي من 2019، أطلقت السعودية برنامج التأشيرة الإلكترونية، مما أدى إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص في جميع أنحاء العالم لزيارة بلادنا للترفيه والمتعة والسفر والسياحة.. كانت هذه لحظة مهمة في تاريخنا، لقد أعطانا هذا فرصة للتواصل مع العالم، خصوصًا أن 60 % من سكان العالم على بعد 8 ساعات طيران فقط منا".

وأوضح: "السعودية تقع في ملتقى الطرق بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، لدينا حضارة بمجرد اكتشافها ترى السحر الصوفي للتجربة العربية. ومع ازدهار السياحة حققنا قفزة هائلة في الأرقام".

واستمر: "السعودية استقبلت 3 ملايين مشجع رياضي في الأحداث الرائعة التي استضافتها، سواء في كرة القدم أو رياضات أخرى. هذا يمنحنا الطاقة ويمنحنا الإيمان بأننا سنقدم شيئًا استثنائيًا حقًا. لذا فإن السياحة حية اليوم، لا تحتاج إلى الانتظار حتى 2034 ولن تتوقف بعدها، إنها رؤية مستدامة في البناء من أجل مستقبل هذا البلد وسكانه وضيوفه الكرام".

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"في السعودية .. تجربة عربية حقيقية في انتظارك"

وتابع: "في السعودية ستجد الوجهات السياحية الجميلة، سواء الدرعية بجبالها الرائعة في أبها، أو اكتشاف البحر الأحمر وشواطئه الساحرة في الساحل العربي، بخلاف العروض الثقافية على الساحل الشرقي، ومن أجل التنقل بين ذلك لدينا مشاريع يتم إطلاقها هذا العام لتحقيق وعد 2034".

وتحدث البلوي بثقة، قائلًا: "أستطيع أن أؤكد أن جميع جهودنا الحالية وسلسلة المشاريع المستقبلية التي تنفذها السعودية لن تلبي متطلبات الفيفا فحسب لاستضافة المونديال، بل ستتجاوزها أيضًا. لذلك لم نضطر إلى تقديم أي مشاريع بنية تحتية أساسية في عرضنا غير موجودة بالفعل".

وشدد البلوي، على أن السعودية باتت سوقًا مزدهرًا لكافة العلامات التجارية العالمية، ومع الفوز بشرف استضافة كأس العالم، سيكون المناخ جاذبًا لكل الرعاة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مضيفًا: "السعودية اليوم تفتح أيضًا الباب أمام فرص جديدة للتوسع أمام هذه العلامات التجارية في جميع المجالات. رأينا أكثر من 100 حدث رياضي دولي كبير، كانت جميعها على علاقة مع المستهلك السعودي ونحن منفتحون على العمل مع الجميع".

ملاعب كأس العالم 2034

وألقى مسؤول استضافة كأس العالم 2034 في السعودية الضوء على ملف الملاعب المؤهلة لاستضافة البطولة، قائلًا: " لدينا 4 ملاعب على أفضل طراز عالمي قائمة حاليًا، و3 ملاعب قيد الإنشاء بالفعل. ولدينا 8 ملاعب جديدة مخططة للبناء، والحقيقة أن هذا الملف تحركنا فيه منذ فترة طويلة، حيث وضعنا الاستثمار في الرياضة هدفًا منذ السبعينيات وجنينا ثمار ذلك بأفضل منتخب سعودي في التسعينيات حيث وصل لدور الـ16 بكأس العالم 1994 وفزنا بكأس آسيا 3 مرات، وأصبحنا ضمن أفضل 21 منتخبًا في التصنيف العالمي".

وواصل البلوي: "الآن هناك شيء سيستمتع به كل مشجع لكأس العالم وهو أنها ستمنحهم أيضًا أفضل تجربة على الإطلاق، وسنستمر في ذلك لما بعد 2034. كرة القدم في حمضنا النووي، وتسري في عروقنا، إنه واضح بمجرد أن تطأ قدمك بلدنا، إنه واضح بمجرد مشاهدة ومتابعة الدوري، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج".

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طفرة الدوري السعودي

وأكمل متحدثًا عن الطفرة الهائلة في الدوري السعودي، قائلًا: "ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة، فنحن أحد أقوى الدوريات في آسيا منذ زمن طويل ودائمًا ما نشارك في المراحل المتقدمة من كرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية، ولطالما كان دورينا يتمتع بمتابعة قوية، ليس فقط في المملكة بل في جميع أنحاء آسيا. كان لدينا نجوم عالميون في دورياتنا لعقود عديدة مثل مارادونا، لذا ما فعله النجوم العالميون عندما وصلوا منذ عامين، هو خلق المزيد من العروض للناس، لكن الجوهر والمنتج كانا موجودين بالفعل".

وختم: "نحن الآن في رحلة ملتزمون بها، نتحسن ليس فقط كل عام ولكن كل يوم. وطموحنا هو خلق أفضل نسخة من أنفسنا، لذلك نريد أن نكون أفضل دوري ممكن وأن يكون لدينا أفضل منتخب وطني ونظام بيئي لكرة القدم، وأعتقد أن الجميع يستفيدون من هذا الاستثمار، ولذلك لدينا ثقة كبيرة في أننا عندما نفوز بشرف استضافة كأس العالم 2034، فإننا سنقدم النسخة الأكثر إثارة والأكثر شغفًا والأروع على الإطلاق".