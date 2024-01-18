"مؤامرة خطيرة" .. مسؤول سابق يكشف كارثة تورط مانشستر سيتي في قضية اللعب المالي

مؤامرة داخل السيتي على مدار 10 سنوات!

فجَّر ستيفان بورسون، المستشار المالي سابق لمانشستر سيتي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الاتهامات الموجهة ضد النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن عقوبة الهبوط من البريميرليج ستكون "أقل ما يقلقهم".

ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي قبل عام (فبراير 2023)، اتهامًا إلى مانشستر سيتي بارتكاب العديد من الانتهاكات لقواعد اللعب المالي النظيف لمدة 9 مواسم متتالية بين عامي 2009 إلى 2018، وهي الفترة التي فاز فيها النادي السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.

وقررت رابطة البريميرليج إحالة القضية إلى لجنة مستقلة للتحقيق مع مانشستر سيتي في 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

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وقال ستيفان بورسون في حديثه لشبكة "TalkSPORT": "المعايير تختلف في المخالفات بين مانشستر سيتي من جانب وإيفرتون ونوتنجهام فورست من جانب، ولا شك أنه إذا ثبتت هذه الاتهامات، فسينتهي الأمر بالهبوط على الأقل!"

وأضاف: "هناك اعتقاد بوجود مؤامرة داخل السيتي على مدار 10 سنوات. اتفاقيات الرعاية الرئيسية للنادي ليست مقابل 50 إلى 60 مليون جنيه إسترليني، ولكنها في الواقع تبلغ 8 ملايين فقط، وكان الأمر برمته مجرد خدعة".

وختم: "كان عدد كبير من المديرين التنفيذيين من شركات متعددة يشاركون في الأمر. لقد كذب النادي أيضًا على العديد من الأطراف والأشخاص في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي، إذا ثبت ذلك فهو أمر خطير للغاية، لا أحد يجادل في ذلك".