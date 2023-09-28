مسؤول أهلاوي سابق "يشمت" في عبد الرحمن غريب بعد الانتقال إلى النصر .. ويورط ماجد النفيعي

تصريحات نارية من مسؤول سابق في النادي الأهلي

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خرج محمد الديني، نائب رئيس النادي الأهلي السعودي الأسبق، عن صمته بشأن عديد الملفات؛ أبرزها انتقال عبد الرحمن غريب إلى النصر، وهبوط الفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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الأهلي في عهد الديني ورئيس النادي وقتها ماجد النفيعي، هبط إلى دوري يلو لأول مرة في تاريخه، واستغنى عن غريب، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وكشف الديني في تصريحات مع "بودكاست أَزَلْ"، عن أن غريب، قدّم طلبًا إلى مجلس إدارة الراقي؛ من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول.

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وأشار نائب رئيس الأهلي الأسبق، إلى أن مجلس الإدارة، قام بـ"التصويت" وقتها، على طلب غريب، ووافق في النهاية على بيع عقد اللاعب، إلى قلعة العالمي.

وسخر محمد الديني من اللاعب؛ قائلًا: "من كان يقول إنه انتقل إلى النصر، من أجل الانضمام للمنتخب السعودي.. هيثم عسيري ذهب للأخضر وهو في الدرجة الأولى، بينما تم استبعاد عبد الرحمن".

وأرجع الديني، السبب الحقيقي لهبوط الأهلي، إلى الإصرار على الإبقاء على موسى المحياني، في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

وأكد على أن النفيعي، كان يصر على استمرار المحياني، في منصبه، متجاهلًا كافة الأخطاء التي كان يرتكبها، والتي تسببت في تدمير الفريق الأول.

وأوضح الديني، أنه كان معارضًا لفكرة استمرار موسى في منصبه؛ إلا أن باقي أعضاء المجلس، لم يتمكنوا من معارضة ماجد النفيعي، ووافقوا على عدم إقالته.

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