مسؤولو فرانس فوتبول يعبرون عن استغرابهم لعدم فوز بونو بجائزة "ياشين"!

هل كان يستحق بونو جائزة الأفضل في العالم؟

عبر مسؤولو فرانس فوتبول الفرنسية، الراعية لجائزة "البالون دور"، عن استغرابهم لعدم حصول المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على جائزة أفضل ليف ياشين لأفضل حارس مرمى بالعالم.

وحصل الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بينما حل البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي بالمركز الثاني، واحتل بونو المركز الثالث.

وقال توماس سيمون كبير مراسلي فرانس فوتبول لصحيفة "الرياضية": "لا نعلم لماذا لم يفز بونو بجائزة أفضل حارس مرمى بالعالم، في حين حصل عليها الحارس الأرجنتيني مارتينيز".

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وأضاف: "ما حدث هو تصويت يعتمد على الصحافيين أنفسهم لاختيار من سينال الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى".

وعبر توماس سيمون عن استغرابه الشديد لعدم اختيار بونو، حيث قال: "اختيارات الصحفيين في جائزة ياشين غريب جدًا بالنسبة لي".