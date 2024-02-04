"أنتم مسؤولون عن الهبوط" .. ياسر المسيليم يلوم جمهور الأهلي!

حارس الأهلي المعتزل حديثًا يعاتب الجماهير بعد مرور عامين تقريبًا على هبوط الراقي

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أكد ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، أن الجميع في النادي مسؤول عن الهبوط بعد موسم 2021-2022 الكارثي، حتى أنه خرج للوم الجماهير.

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الراقي وقتها كان في حاجة للفوز في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الشباب، لكنه تعادل سلبيًا، ليهبط باحتلال المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

وقال المسيليم خلال تصريحاته لبودكاست "طابة": "الأهلي عاد لدوري المحترفين، لأنه أصبح هناك تخدم النادي (وليد معاذ وتيسير الجاسم)، العتب على الجميع في الهبوط؛ اللاعبون كذلك والجمهور".

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"الجمهور تحديدًا كان بإمكانه أن يغير كل شيء، جماهير الأهلي هي الأقوى، كان عليها الضغط أكثر، والضغط لا يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما في الملعب، كان عليهم حضور المباريات وممارسة ضغطهم، لذا العتب على الكل وليس طرف واحد".

واختتم: "نحن لا نحتاج الجمهور في عز مستوانا، إنما في أوقات الضعف، هذا هو لاعب كرة القدم".

يذكر أن الأهلي نجح في العودة لدوري المحترفين بعد موسم وحيد قضاه في دوري يلو، اختتمه متوجًا باللقب.

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