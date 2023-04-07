مسلسل لن ينتهي .. الأزمة تشتعل مجددًا بين نونو سانتو وعبد الرحمن العبود

العبود يدخل في مشادة كلامية مع مدربه نونو سانتو

shahid

يبدو أن مسلسل الأزمات بين البرتغالي نونو سانتو و الجناح عبد الرحمن عبود لن ينتهي، في ظل اشتعال الأزمة مجددًا بين الطرفين، عقب مباراة الاتحاد وضمك الأخيرة.

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وكانت هناك أزمة بين سانتو والعبود خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قناعة المدرب البرتغالي بالمستوى الذي يقدمه الجناح الشاب، ليقرر إبعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن هناك مشادة كلامية حدثت بين العبود وسانتو بدأها اللاعب في غرفة الملابس، عقب مباراة الاتحاد أمام ضمك مباشرة، ليحتج اللاعب على تغييره بعد ربع ساعة من إشراكه.

وأضافت الصحيفة أن سانتو لم يكن راضيًا عن المستوى الذي يقدمه العبود، وظهر ذلك على ردود فعله، حيث طلب منه أكثر من مرة العودة من أجل التغطية الدفاعية، ليرفض اللاعب الانصياع للتعليمات الفنية، ليقرر نونو تغييره بعد إشراكه بدقائق.

وأبلغ الجهاز الإداري لنادي الاتحاد العبود، بحصوله على إجازة عن تدريبات أمس الخميس، ما يعني أنه معاقب بسبب تصرفاته تجاه مدربه نونو سانتو.

Shahid