مسرحيتان للأساطير وقمة باريس ضد النصر والهلال .. تركي آل الشيخ يكشف مفاجآت موسم الرياض

مفاجآت بالجملة في موسم الرياض السعودي

كشف تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مفاجآت تخص موسم الرياض 2022/2023، حيث أبرز الأمور الرياضية كانت تحديد موعد قمة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام نجوم النصر والهلال.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد النصر والهلال؟

كان تركي آل الشيخ قد أعلن في بداية عام 2022 الجاري، عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر، والذي كان مقررًا له يوم 19 يناير في الرياض.

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وأعلن آل الشيخ خلال فيديو ترويجي لموسم الرياض، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن إقامة مباراة باريس سان جيرمان أمام نجوم الهلال والنصر.

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت عن تأجيل المباراة خلال شهر يناير 2022، بسبب الوضع الصحي وقتها في فرنسا بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

مسرحيتان لأساطير الهلال والنصر

أعلن تركي آل الشيخ، عن إقامة 25 عرض مسرحي خلال موسم الرياض، بينها 7 مسرحيات سعودية، والباقي متنوع بين مسرحيات عربية وعالمية.

ضمن هذه المسرحيات، سيكون هناك مسرحية عن يوسف الثنيان أسطورة الهلال اسمها "الفيلسوف"، وأخرى لماجد عبد الله أسطورة النصر اسمها "السهم المُلتهب".

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استعداد خاص لكأس العالم ومعرضين لمارادونا ونيوكاسل

وأكد آل الشيخ على أن هناك استعداد خاص خلال فاعليات موسم الرياض، لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، الذي سيشارك فيه المنتخب السعودي.

كشف آل الشيخ عن منطقة تم إعدادها للمشجعين في الرياض لكأس العالم، ستكون في ملعب مرسول بارك، وسيتم عرض جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، وتتسع المنطقة لـ20 ألف متفرج.

وسيتم إعداد معرضين في ملعب مرسول بارك، الأول خاص بالأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، والثاني خاص بنادي نيوكاسل الإنجليزي.

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