الأندية تثور .. أزمة في الدوري المصري بسبب مسحات كورونا

خطاب وصل لكافة الأندية أثار غضبها

أثارت اللجنة الثلاثية المسيرة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، غضب كافة أندية الدوري المصري الممتاز، بعد صدور قرار جديد بشأن مسحات كورونا.

الأندية المصرية حالها كحال كافة أندية العالم تُجري مسحات لكافة لاعبيها قبل كل مباراة بـ48 ساعة، للاطمئنان على سلامة الجميع، للسيطرة على انتشار الفيروس بملاعب الساحرة المستديرة.

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وتفاجأت الأندية أمس الإثنين، بتلقي خطابًا رسميًا من اللجنة الثلاثية، يفيد بمطالبة كل نادٍ بدفع 3 ملايين جنيه، مقابل المسحات التي أُجريت للاعبين حتى الآن، بعدما كان قد تم الاتفاق قبل بداية الموسم على تحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحات على مدار الموسم.

عدة مسؤولين خروجوا عبر البرامج للاعتراض، إذ قال محمد عادل؛ المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: "نرفض الخطاب، ليس لدينا قدرة مالية على تحمل هذه المصاريف، اتفقنا قبل بداية الموسم على تحمل اتحاد الكرة تكاليف 33 مسحة في المباراة، ولدي ما يثبت كلامي، لا أعلم ماذا حدث الآن، أنا نظري ضعيف، ظننت في البداية أن الاتحاد يطالبنا بدفع 3 آلاف جنيه، لكنني فوجئت بأنها 3 ملايين، نحن لدينا كم 3 ملايين بخزينة النادي؟".

ومن جانبه، علق بكري سليم؛ المدير التنفيذي لمصر للمقاصة: "إذا كان اتحاد الكرة لا يستطيع أن يفعل مثلما تفعل الاتحادات المحترمة بالعالم ويدفع ثم المسحات، فعليه إلغاء الدوري".

فيما نفى محمد الخولي؛ نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، وصول أي خطابات لناديه، معلنًا رفضه في نفس الوقت لخطاب اتحاد الكرة حال وصوله.

وقال الخولي: "لم يصلنا خطابات، لكننا من الموسم الماضي متفقين على تحمل اتحاد الكرة لتكلفة المسحات، الأندية تتحمل الكثير، ومن الصعب تحمل مصاريف المسحات أيضًا، وإذا كان هناك إصرار من اتحاد الكرة على قراره، فلنجتمع لنجد حلًا مرضيًا للجميع".