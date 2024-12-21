هالاند: لم أكن جيدًا.. ولا يجب أن ننسى ألقاب جوارديولا!

هالاند يعترف بتراجع مستواه...

اعترف إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، بتراجع مستواه بعد خسارة فريقه أمام أستون فيلا، صباح اليوم السبت بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويعاني مانشستر سيتي، هذا الموسم بشكل كبير وفي الأسابيع الأخير لم يتذوق طعم الانتصار في آخر أربع مباريات، بكافة المسابقات، ليتراجع إلى المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "علينا أن نستمر ونؤمن بأنفسنا ونستمر في العمل الجاد، سنكون قادرين على قلب الأمور".

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وأضاف: "يحب أن أراجع نفسي أولًا، لم أقم بالأشياء بشكل جيد كفاية، ولم أسجل الفرص التي سنحت لي، يجب أن أتحسن وأعمل بجدية أكبر، وأبدأ في هذ الأمر من الآن، لأن هذا ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

وعن وضع مدربه بيب جوارديولا، قال المهاجم النرويجي: "لقد فاز جوارديولا، بالدوري الإنجليزي، ست مرات في آخر سبع سنوات، لن ننسى هذا أبدًا، بالطبع سيجد الحلول لوضعنا الحالي، مازلنا نؤمن به، الآن يتعين علينا أن نعمل بجدية أكثر من أي وقت مضى".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة إيفرتون، يوم الخميس القادم ثم يحل ضيفًا على ليستر سيتي، يوم الأحد 29 ديسمبر، في الدوري الإنجليزي.