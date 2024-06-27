مستقبل نجم برشلونة يحسم موقف يامال من الحصول على "إرث ميسي"

حالة من الترقب للنجم الشاب

بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، حصل أنسو فاتي على الرقم 10، طمحًا في أن يسير على خطاه مع النادي الكتالوني، ولكنه فشل!

اللاعب الشاب رحل إلى برايتون على سبيل الإعارة بالميركاتو الصيفي الماضي، ولم ينجح في إثبات نفسه مع النادي الإنجليزي، لتثار التكهنات حول مستقبله وكذلك مصير الرقم 10.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن الأعين كلها تتجه نحو لامين يامال، وهو المرشح الأقوى في الوقت الحالي لارتداء هذا القميص الأسطوري الموسم القادم تحت قيادة المدرب هانز فليك، بعدما سبق له ارتداء رقمي 27 و39، بالإضافة لرقمه الحالي مع إسبانيا في يورو 2024 وهو 19.

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وأوضحت أن اللاعب الشاب سيكون عليه انتظار ما سيحدث مع فاتي خلال هذا الصيف، من أجل الحصول على هذا الرقم الذي لم يتم استخدامه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 27 سنة.

ويحرص برشلونة على التعامل بحساسية شديدة مع هذا الرقم، لأنه يمثل الكثير من الصفات للنادي، وعلى رأسها القيادة والموهبة والحماس، لذلك ستكون مسؤولية كبيرة للغاية على يامال في هذا السن الصغير.

جدير بالذكر أن الدولي الإسباني الشاب سجل 7 أهداف وصنع 10 في 50 مباراة لعبها مع برشلونة الموسم الماضي.