مستقبل مبهم لكريستيانو رونالدو بسبب تصرفات وكيله!

وكيل كريستيانو رونالدو يستمر في البحث عن وجهة جديدة بالرغم من التفاوض مع يوفنتوس!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يستمر في البحث عن وجهة جديدة لموكله.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN"، بالرغم من وجود محادثات بين رونالدو وإدارة فريقه الحالي في الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة أن مصادر مقربة من رونالدو أن فكرة الرحيل عن تورينو ليست مستبعدة لرونالدو لكن طلبات يوفنتوس المادية وراتب اللاعب المطلوب يقفان عائقان في طريق الرحيل، في ظل محاولة كبار أوروبا التعافي من أثار فيروس كورونا المدمرة على المستوى الإقتصادي.

وتحدث رونالدو مع إدارة يوفنتوس مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتحدث من جديد مع المدير الفني القادم كبديل لأندريا بيرلو ماسيميليانو أليجري بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأخبرت مصادر أخرى الشبكة أن فريق مانشستر يونايتد لم يستبعد فكرة ضم رونالدو لصفوفه من جديد، بالرغم من التجديد لإدينسون كافاني.

ويرغب مانشستر يونايتد في الأساس في التوقيع مع هاري كين نجم توتنهام وهداف الدوري الإنجليزي، لكن المطالب المادية للفريق اللندني لن تكون في متناول الشياطين الحمر هذا الصيف.

جدير بالذكر أن آخر انتقال لرونالدو كان من صفوف ريال مدريد ليوفنتوس، وتم بعد انتهاء مشاركة البرتغال في كأس العالم 2018 مما ينذر بإمكانية تأجيل حسم مصير البرتغالي لما بعد بطولة يورو 2020.