بيب يراوغ الجميع .. نجم مانشستر سيتي السابق يثير التكهنات بشأن مستقبل جوارديولا!

مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي علامة استفهام...

أثار بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التكهنات حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي، وسط الأنباء التي تشير إلى رحيله عن السيتيزينز، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد جوارديولا، مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط أنباء عن رحيل المدرب الإسباني بعد نهاية عقده.

وأثناء حواره مع موقع جول، قال بول ديكوف لاعب مانشستر سيتي السابق عن مستقبل جوارديولا: "بيب الأفضل ونحن جميعًا نعرف ذلك، في كل مؤتمر صحفي هذا الموسم وكل مقابلة سيجريها سيتم طرح هذا السؤال عليه، حتى يقرر ما سيفعله في مستقبله".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "نأمل أن يجدد عقده مع الفريق، ليس فقط كمشجعي مانشستر سيتي، بل مشجعي الدوري الإنجليزي بأكمله لقد كان مؤثرًا للغاية في الدوري".

وأضاف: "أنا حقًا لا أعرف ماذا سيفعل، لقد تحدثت مع بعض الأشخاص داخل النادي، وحاولت الحصول على تلميح بسيط عما سيفعله جوارديولا، ولكنهم أخبروني بصدق أنهم لا يعرفون، إنهم يريدون منه أن يتخذ قراره عندما يكون جاهزًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة تشيلسي، مساء الأحد القادم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.