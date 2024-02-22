مستعينًا بشهادة مورينيو .. مدرب سباهان يُقلل من جورج جيسوس!

مدرب سباهان يتحدث عن دوري روشن السعودي

قلل جوزيه مورايس المدير الفني لفريق سباهان أصفهان الإيراني، من الدور الذي يقوم به مواطنه جورج جيسوس مدرب فريق نادي الهلال، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس.

ويستضيف الهلال نظيره سباهان مساء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكشف مورايس خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عن الفارق الذي وجده في الدوري السعودي، عن الشكل الذي كان عليه حينما كان يُدرب الهلال عام 2021.

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وقال مورايس: "هناك فارق كبير في الدوري السعودي خاصة من خلال المتابعة من الخارج، لأن الجميع يرى الأسماء الكبيرة بسبب اللاعبين، فهناك من يهتم بكريستيانو رونالدو لأنه أحد اللاعبين في العالم، وهناك بنزيما وفابينيو وكانتي وميتروفيتش وسافيتش وكوليبالي".

وأنهى مورايس تصريحاته قائلًا: "أتذكر مقولة لرونالدو وهي أن هناك لاعبين بإمكانهم أن يلعبوا بنفس المستوى، سواء كان المدرب موجودًا أم لا، الهلال بمدرب أو بدونه يمكنه تحقيق الفوز بسبب جودة اللاعبين".