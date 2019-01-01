مساعد لويس إنريكي عن قيادة إسبانيا أمام مالطا: أسوأ يوم في حياتي

تعرف على تصريحات مساعد لويس إنريكي بعد قيادة اللاروخا في مباراة مالطا

أكد روبرت مورينو، مساعد لويس إنريكي في تدريب منتخب إسبانيا، أنّ قيادة اللاروخا أمام مالطا في غياب اللوتشو هو أسوأ يوم في مسيرته التدريبية.

إنريكي اعتذر عن التواجد على مقاعد إسبانيا أمام مالطا لأسباب شخصية في المباراة التي انتهت بفوز اللاروخا بثنائية نظيفة.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة: "اليوم هو الأسوأ في مسيرتي التدريبية، الجميع يشكرني على الفوز بالمباراة ولكني لم أفعل شيئا ولولا ظروف مر بها المدرب لما تواجدت هنا".

وتابع: "أعرف لويس إنريكي جيدًا وهو احترافي لأبعد درجة ولكن الظروف أجبرته على الغياب. لم أكن اليوم مدرب إسبانيا بل ممثل اللوتشو لحين عودته".

من جانبه علّق ألفارو موراتا على الفوز في المباراة بقوله: "أرادنا الفوز لأجل المدرب إنّه يستحق أن نسانده في فترة غيابه".

إسبانيا تفوز على مالطة بثنائية عن طريق الفارو موراتا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 🇪🇸 pic.twitter.com/J2KtCXzh5X — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

كما منح سيرخيو راموس، قائد إسبانيا، الفوز إلى إنريكي وعائلته وتمنى له السلامة.

إسبانيا حصدت 3 نقاط إضافية بعد الفوز على مالطا بثنائية نظيفة لتتصدر المجموعة السادسة بـ 6 نقاط إذ انتصرت في أول مباراة ضد النرويج بهدفين لهدف.