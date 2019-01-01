لويس إنريكي يغيب عن أسبانيا أمام مالطا لظروف عائلية

لويس إنريكي يغيب عن قيادة منتخب أسبانيا أمام مالطا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن غياب مدربه لويس إنريكي عن قيادة المنتخب أمام مالطا مساء اليوم الثلاثاء لظروف عائلية.

وستلعب أسبانيا اليوم الثلاثاء أمام مالطا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي: "الاتحاد الأسباني لكرة القدم يؤكد غياب المدرب لويس إنريكي عن مواجهة مالطا اللليلة لأسباب عائلية، وبالطبع نطالب الجميع باحترام خصوصياته"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وسيتولى روبيرت مورينو قيادة المنتخب الأسباني في مواجهة مالطا الليلة على ملعب ناسيونال شتاديوم؟

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يذكر أن منتخب أسبانيا قد فاز على النرويج في مباراة الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، ما وضعه في صدارة المجموعة رفقة مالطا والسويد برصيد ثلاثة نقاط.