مساعد لامبارد: مورينيو أفضل مدرب والكأس أولوية

قال جودي موريس مساعد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إن مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون هامة ومن أولويات الفريق.

وغاب فرانك لامبارد عن المؤتمر الصحفي للمباراة نظرًا لإصابته بنزلة برد، مما استدعى تواجد مساعده بدلًا منه للحديث عن المواجهة.

وحول التغلب على توتنهام وأرسنال قال موريس: "التغلب في ديربي العاصمة على الغريمين كان أحد أكثر الأشياء إيجابية بالنسبة لنا في البريميرليج.

وأضاف: "جوزيه مورينيو لديه الكثير من الاحترام وهو أحد أفضل المدربين في العالم، هو رجل لا يقارن والجميع يعرف ذلك جيدًا رغم كل شيء"

وتابع: "بالنسبة لتعاقدات يناير ومستقبل لاعبينا فلا شيء معروف لدينا حتى الآن، نحن نناقش هذه الأمور رفقة الإدارة ولكن الآن نفكر في المباريات المقبلة فقط"

وأردف: "اللاعبون الشباب هذا الموسم قدموا أداء مميزًا في الفترة التي شاركوا فيها وهو شيء أسعدنا جميعًا، نحن نعمل كل يوم من أجل مواصلة التحسن"

وحول منافسات الكأس قال: "كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة عريقة والمنافسة فيها لا يمكن أن تكون على الهامش بالنسبة للأندية الكبرى"

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يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.