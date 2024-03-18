مساعد الحكم أراد التنصت على غرفة برشلونة .. جدل مواجهة أتلتيكو مدريد يتواصل

جدل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد يستمر...

كشفت تقارير صحفية عن بعض من كواليس مباراة برشلونة، وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، والتي شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، بعد طرد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وشهد اللقاء، الذي انتهى بفوز برشلونة، بثلاثة أهداف دون رد حصول المدير الفني للفريق الكتالوني على بطاقة حمراء، في نهاية الشوط الأول عقب اعتراضاته على قرارات التحكيم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن حكم الراية، تواجد أمام غرفة خلع ملابس برشلونة، لمحاولة الاستماع لبعض حديث لاعبي الفريق الكتالوني، حتى اصطدم بأحد معاوني تشافي.

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وأشار التقرير إلى أن إيدو بولو، أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق الكتالوني، وجد الحكم وتحدث معه بأدب، وطلب منه الابتعاد عن المكان الذي يتواجد فيه، إذ أنه من الوارد أن يتسبب في بعض المشاكل في حال وصول اللاعبين، الذين كانوا لا يزالون يحتفلون بالفوز في الملعب.

جدير بالذكر أن برشلونة، يأتي في المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 64 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن ريال مدريد المتصدر.