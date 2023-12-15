هل مُنع توديبو من الصيام؟

دافع كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان ونيس السابق، عن نفسه من الاتهامات التي لاحقته مؤخرا، بشأن معاداة العرب والمسلمين وذوي البشرة السمراء أثناء فترات عمله في فرنسا.

ولاحقت اتهامات بالعنصرية المدرب الفرنسي، حيث كشفت تحقيقات الشرطة أن جالتييه عندما علم بضم بلال براهيمي، الفرنسي الجزائري، قال: "مسلم آخر، لا أريد ذلك، لقد سئمنا"، كما فرض قيودا لحرمان اللاعبين المسلمين من صيام رمضان، وتذمره من هذا الوضع، ووصفه لجان كلير توديبو اللاعب المسلم بأنه "متطرف!".

وقال المدرب الفرنسي إن الوضع كان مؤسفا داخل الفريق في رمضان الماضي، لدرجة أن بعض اللاعبين كانوا يسقطون على الأرض أثناء التدريبات.

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وأضاف: " طلبت رؤية توديبو والتقيت به في مكتبي للحديث عن موقفه من الصيام يوم المباراة، إلا أنه تحدث لي بأدب وأكد أنه استعان بشيف خاص في منزله من أجل إعداد الطعام المناسب له في رمضان حتى يلتزم بكل الاشتراطات الغذائية، وأكد لي أنه سيصوم يوم المباراة دون تراجع وهو ما أزعجني كثيرا، لأن العلاقة بين المدرب واللاعب يجب أن تكون مثل الأب وابنه".

وتابع جالتييه: "من وضعني في هذا الفخ هو فريديريك جيوريا، المدرب المساعد السابق، حيث دفعني للحديث مع توديبو، وفوجئت بأنه يعلم تماما موقف اللاعب الذي صام في العام الماضي دون أي مشاكل، وبالفعل استمر توديبو وصام يوم المباراة دون أي اعتراض مني".