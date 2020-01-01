مسار فان خال أم رايكارد؟ كومان بين طريقين مع برشلونة

إلى أين يذهب كومان مع برشلونة؟

منحت هولندا برشلونة الكثير منذ انضم يوهان كرويف للنادي الكتالوني، وفي الوقت الحالي يبدو أن الجميع ينتظر من كومان أن يسير على نهج هؤلاء، أن يعطي كمدرب كما أعطى كلاعب على الأقل.

مع رونالد كومان حقق نادي برشلونة الذي حقق البداية الأسوأ في تاريخه الحديث وعلى الرغم من ذلك فإنه مستمر في منصبه ولا يبدو أن هناك نية لإقالته قبل نهاية الموسم الحالي على الأقل..

حتى الآن يبدو أن مسار كومان بين لويس فان خال وفرانك رايكارد، مع سيناريو أقرب لفان خال الذي كانت صداميته مع اللاعبين شبيهة بما أراد كومان أن يفعله حين دخل النادي الكتالوني.

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كان فان خال صداميًا مع ريفالدو مثلًا والذي كان نجم الفريق الكتالوني في ذلك التوقيت وهو ما يبدو أنه نفس ما قام به لويس فان خال مع لويس سواريز وأراد القيام به مع من يُطلق عليهم الأبقار المقدسة في برشلونة.

في الـ 19 من شهر أغسطس الماضي أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن تولي رونالد كومان مدرب هولندا في ذلك الوقت لتدريب الفريق خلفًا لكيكي سيتيين.

جاء هذا الإعلان بعدما كان الفريق قد ودع دوري أبطال أوروبا بشكل مهين أمام نظيره بايرن ميونخ وبعد الخسارة بثمانية أهداف تاريخية.

الإعلان صاحبه الكثير من المفاجأت، كان من ضمنها مكالمة كومان لسواريز وتبعه رغبة ميسي في الرحيل، والتي أثارت الكثير من المشاكل في برشلونة.

أما فيما يخص ميسي، فالنجم الأرجنتيني يمر بأسوأ بداية له في كل المواسم السابقة له مع برشلونة، على مستوى الأداء والأرقام وكل شيء.

ميسي يبدو تائهًا في الملعب أغلب الأوقات، وبرشلونة غالبًا ما يؤدي مباريات أفضل عندما يكون غائبًا ورأينا ذلك في أكثر من مناسبة سواء أمام ريال بيتيس في الشوط الأول أو دينامو كييف في المباراة كلها.

ربما يرى تلك النقطة سلبية في حق كومان، حيث أن ميسي هو أهم عناصر برشلونة عبر الـ 15 عامًا الأخيرة، لكن الواقع فهناك بوادر لتخلص الفريق من التبعية لليونيل ميسي.

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هذا السيناريو لا يبشر بخير أبدًا في الأشهر المقبلة بالنسبة لبرشلونة، وقد يتوصل الغالبية إلى أن الموسم الحالي لن يكون منتظرًا منه شيئًا وسيمر فقط لكي يمر انتظارًا لانتخابات رئاسة النادي الكتالوني.

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الجدير بالذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته منتصف الأسبوع الماضي ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه، ولكن يبدو أن المشاكل أكبر من ذلك.