"مسارنا وسنعود له" .. رونالدو يكشف عن سر النصر بعد الفوز على الفيحاء

النجم البرتغالي يتحدث عن سبب انتصارات النصر

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر، عن سر النتائج الإيجابية لفريق نادي النصر خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الفريق سيعود إلى مساره الذي كان عليه قبل فترة التوقف.

وقاد رونالدو فريقه النصر لتحقيق الانتصار على الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي: "السر في نتائجنا الإيجابية هو العمل الجماعي، وفريقنا سوف يأخذ الطريق الذي يُريد المدرب لويس كاسترو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف قائد النصر: "نُريد العودة إلى الأسلوب الذي كنا عليه قبل التوقف، والانتصارات قادرة على إعادة الفريق مرة أخرى".

واختتم كريستيانو تصريحاته قائلًا: "مستواي الشخصي سأكمله خلال الموسم الحالي، وسنحقق الهدف الذي نُريده بنادي النصر".