مسؤول نصراوي غاضب من توقيت قرار إيقاف سلطان الغنام

من غير المنطقي إيقاف اللاعب قبل 22 ساعة من مباراة الفريق ضد القادسية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر عبد العزيز الجليل نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن عدم رضاه على توقيت قرار لجنة الانضباط بإيقاف سلطان الغنام لاعب الفريق الأول قبل مباراة القادسية.

وقال الجليل في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية إنه من غير المنطقي إيقاف اللاعب قبل 22 ساعة من مباراة الفريق ضد القادسية.

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت قرارها ،أمس الثلاثاء، بإيقاف سلطان الغنام، لاعب نادي النصر مباراتين مع دفع 20 ألف ريال.

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اللاعب النصراوي كان قد دعس لاعب التعاون على قدمه دون وجود منافسة بينهما على الكرة في المباراة التي جمعت الفريقين.

📊التقى النصر والقادسية 13 مرة في الدوري السعودي للمحترفين

🔵7 فوز للنصر

🔴 3 فوز للقادسية

🤝3 تعادل pic.twitter.com/E9VHVPaqIA — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 6, 2019

المسؤول النصراوي قال في تصريحاته أن إدارة ناديه ستطلب تعليق العقوبة، وأضاف : "تفاجأنا في صدور القرار يوم الثلاثاء وبأن اللاعب معاقب، واعتراضنا على التوقيت".

الجليل أكمل تصريحاته ليؤكد أن هذا القرار استفزازي من لجنة الانضباط، كونه صدر قبل المباراة بـ22 ساعة فقط.

وأنهى المسؤول النصراوي تصريحاته موجهاً تساؤل قال فيه : لماذا لم تصدر اللجنة القرار يوم الإثنين؟ كنا سنبلغ المدرب واللاعب حتى يخرجه المدرب من حساباته، والقرار غير قابل للاستئناف.