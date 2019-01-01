مسؤول مصري يكشف عن موعد ظهور المنتخب الأول بالقميص الجديد

المنتخب المصري سيظهر بالقميص الجديد في معسكر شهر مارس المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر لكرة القدم، عن موعد ظهور المنتخب المصري الأول لكرة القدم بالقميص الجديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع شركة "بوما" من أجل خلافة شركة "أديداس" التي عملت مع المنتخب طوال الفترة الماضية.

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وأكد لهيطة في تصريحات إذاعية أن المنتخب المصري سيظهر بالقميص الجديد في معسكر شهر مارس المقبل.

المنتخب المصري سيخوض مباراتين خلال المعسكر المقبل الأولى ضد النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، والثانية ودياً أمام نيجيريا.

ويطير المنتخب المصري إلى العاصمة نيامي لمواجهة منتخب النيجر، في موقعة تحصيل حاصل، ضمن الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لنهائية أمم إفريقيا، والتي حسمها الفراعنة من مقعد الصدارة، قبل أن تحظى مصر بشرف تنظيم البطولة

📅مباراة اليوم

إنبي 🆚 الأهلي

🏟️ستاد بتروسبورت

⏲️18:00 بتوقيت مصر

📺On Sport HD pic.twitter.com/SIltaqZ1NY — جول مصر (@goaleg) February 5, 2019

المسؤول المصري أوضح أنه ينتظر شحن دفعة الملابس الجديدة خلال الأيام المقبلة، ليظهر منتخب مصر بالقميص الجديد الذي سيخوض به بطولة كأس الأمم الأفريقية، بداية من لقاء النيجر بعد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية للملابس.