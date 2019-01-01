مسؤول سعودي يكشف عن مصير مباراة الهلال والأهلي بكأس زايد

تحديد موعد المباراة سيتم خلال سيتم خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اقتراب حسم موعد مباراة فريقي الأهلي والهلال في نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية.

وأكد المسؤول السعودي في تصريحاته لقناة "العربية" أن تحديد موعد المباراة سيتم خلال سيتم خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير.

وكان الأهلي والهلال قد تأهلا إلى دور نصف نهائي البطولة، عقب تخطي عقبتي الوصل الإماراتي والاتحاد السكندري على الترتيب.

ديربي القصيم يرحب بكم🙌، و #الهلال يلاقي #الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.🔥 pic.twitter.com/JyX4NN9Lp9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وأضاف عبدالإله في تصريحاته قائلاً : نحرص كثيراً على بطولتي الدوري وكأس زايد، ومتأكد بأننا سنصل إلى تحديد الموعد خلال يوم أو يومين.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد اجتمع مع ممثلي الناديين منذ أيام من أجل تحديد الموعد الأنسب للمباراة في ظل الارتباط بمباريات الدوري ودوري أبطال آسيا.

وأوضح المسؤول السعودي عن مقترحات كلا الناديين قائلاً : على سبيل المثال الأهلي اقترح يوم الرابع من أبريل موعداً لإقامة المباراة، وفي اقتراحات أخرى عرضت الشهر الحالي، لكن لم نصل إلى نتيجة.