مسؤول بالجزيرة الإماراتي يُحبط آمال الاتحاد في التعاقد مع علي مبخوت

مبخوت لن يغادر النادي إلى أي ناد آخر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم صالح عبيد، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي مصير اللاعب الدولي علي مبخوت مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

العديد من التقارير تحدثت عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مسؤول نادي الجزيرة قال في تصريحاته أن مبخوت لن يغادر النادي إلى أي ناد آخر، بعد الاتفاق مع المدير الفني الهولندي يورجن ستريبل، المدير الفني الجديد، على عدم التخلي عن أي لاعب.

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(📸: IG/bafetimbigomis) pic.twitter.com/j4Xpu3uGQK — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 18, 2019

وحول سبب التعاقد مع مدير فني هولندي قال : "متفائلون بالمدرب يورجن، والمدرسة الهولندية ليست غريبة على الجزيرة، وفي السنوات الأخيرة حققت نجاحات جيدة مميزة مع الفريق، عبر تين كات، وأيضاً كايزر وداميان قدم عملاً جيداً".

عبيد أوضح طبيعة عمل اللجنة الفنية في الجزيرة قال : "هذه اللجنة معنية بالتشاور مع المدرب حول التعاقدات أو الاستغناء عن أي لاعب، وقد تم مد المدرب بعدد كبير من تسجيلات مباريات الفريق في الموسم الماضي، وهو يعرف كل لاعب في الفريق.

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يُذكر أن نادي الجزيرة قد أنهى الموسم في المركز الخامس بمسابقة دوري الخليج العربي للموسم المُنصرم برصيد 45 نقطة.