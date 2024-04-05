"مزيج بين نيمار ومبابي" .. بيولي يصنع عرشًا ذهبيًا لرافائيل لياو داخل ميلان!

"رافا سيُصبح بطلًا عظيمًا كما تخيلنا دومًا"

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بالأداء المميز الذي يقدمه لاعبه البرتغالي رافائيل لياو، مع الروسونيري هذا الموسم.

وسئل بيولي خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ميلان لفريق ليتشي في الجولة 31 من الدوري الإيطالي، عن حالة التألق التي يعيشها لياو، ليرد قائلًا: "لياو في أفضل مستوياته، إنه مزيج بين البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي".

وأضاف: "وصلنا إلى أهم لحظة في الموسم، ومعنا لياو في حالة ممتازة، أنا سعيد جدًا بما يفعله".

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وتابع مدرب ميلان: "رافا يعرف جيدًا قيمته داخل الفريق، ويدرك أنه لا يزال بإمكانه التطور في بعض المواقف".

وكان مدرب ميلان، قد تحدث عن لياو بعد مساهمته في الفوز على فيورنتينا، قائلًا: "رافا حاليًا على حافة أن يُصبح بطلًا عظيمًا كما تخيلنا دومًا. أنا أرى لياو في حالٍ أفضل بكثير ليس فقط فيما يتعلق بالمهارة ولكن بالنهج الذي ينتهجه في التدريبات وخلال المُباريات".

وأوضح: "بالطبع ميلان يعتمد على لياو، تمامًا مثلما يعتمد باريس سان جيرمان على كيليان مبابي، ومثل أي فريق آخر يتطلع لجودة مواهبه الفردية".