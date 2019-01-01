مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك

ساعات قليلة من الآن سيكون ملعب برج العرب مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة المصرية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

لا صوت يعلو في صوت مباراة ديربي القاهرة اليوم والتي ستجمع بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدور الأول من منافسات الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 53 نقطة.

أشياء يجب أن تعرفها قبل انطلاق القمة الأكثر اشتعالًا منذ سنوات.. 🔥🇪🇬 pic.twitter.com/7fU4d0pdZq — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

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وأعلن المدير الفني مارتن لاسارتي تشكيل النادي الأهلي والذي لم يشهد مفاجأة كبيرة وكانت التشكيل كما هو المتوقع.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لنادي الأهلي :

الحارس: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - ناصر ماهر - حسام عاشور - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن