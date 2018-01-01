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كأس العالم للأندية

رئيس الاتحاد الإماراتي يشكر إدارة العين واللاعبون على الإنجاز العالمي

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تأهل الفريق العيناوي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق نادي العين الإماراتي بفوزه على  فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

 وتأهل الفريق العيناوي إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 , لينتظر الفائز من مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني و كاشيما الياباني التي تُقام اليوم.

رئيس الاتحاد الإماراتي أكد في تصريحات أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الرياضة الإماراتية  على مستوى العالم، ويشير إلى التطور الكبير الذي تحققه كرة القدم الإماراتية.

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وأشاد بن غليطة بدور إدارة النادي التي حرصت على توفير كل أسباب النجاح، كما أشاد بدور الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران وحسن إدارته للمباريات.

 وأثنى على أداء اللاعبين الذي تميز بالجماعية وبالروح البطولية ، والتزام كل لاعب  بمهامه بصورة مثالية، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه جمهور ممثل الكرة الإماراتية  في التشجيع ومؤازرة اللاعبين .

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