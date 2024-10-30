محاولاتهما باءت بالفشل .. مروان الصحفي وفيصل الغامدي "دون بصمات" في صعود بيرشكوت إلى دور الـ16 بكأس بلجيكا

الثنائي السعودي شارك في المباراة أساسيًا ولكن..

نجح بيرشكوت؛ المحترف في صفوفه الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في العبور لدور الـ16 من كأس بلجيكا، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد أمام رويال دي لييج.

المباراة تأخر انطلاقها لمدة ربع ساعة تقريبًا في ظل تأخر وصول حافلة لييج إلى الاستاد، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

الثنائي السعودي شارك أساسيًا في المباراة، قبل أن يتم استبدال الصحفي في الدقيقة 27 من عمر الشوط الثاني.

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المباراة لم تكن مذاعة تليفزيونيًا في المنطقة العربية أو عبر شاشات "دازن" الناقل الرسمي للمباريات البلجيكية، واكتفى الحساب الرسمي لبيرشكوت عبر منصة "إكس" في تغطيتها.

بحسب حساب بيرشكوت كاد أن يصنع الصحفي الهدف الأول للفريق بعد مرور ست دقائق فقط من عمر المباراة بعدما أرسل كرة طولية إلى العمق، وصفها الحساب بـ"الفرصة العظيمة"، لكن اللاعب ليجوي لم ينجح في هز الشباك منها.

كذلك كاد الغامدي في أن يصبم على أحد أهداف اللقاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعدما توغل وسط دفاعات لييج ثم يسدد بقوة في اتجاه المرمى، لكن مدافع الخصم نجح في تشتيت الكرة في التوقيت المناسب.

أما عن ثلاثية بيرشكوت فقد سجلها أنطوان كولاسين ونيبو فيرليندن وتشارلي كيتا في الدقائق 8، 56 و58 من عمر المباراة، فيما جاء هدف لييج الوحيد في الدقيقة 61 عن طريق أبيان أرسلان.