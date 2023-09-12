مركز صادم لريال مدريد وظهور سعودي خاص .. البطولة الواحدة تساوي 9 ملايين يورو!

تقارير مالية توضح تفاصيل دخل وإنفاق ريال مدريد!

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نشرت صحيفة "آس" تقريرًا ماليًا يوضح الوضع الحالي لعدة أندية أوروبية فيما يخص الإنفاق والدخل في فترات الانتقالات العشر الأخيرة بداية من 2014.

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التقرير رتب الأندية بحسب إجمالي الفارق بين مصاريفهم في الانتقالات والدخل الخاص بهم منها، ليتضح في النهاية قيمة المال الصافي الذي أنفقه كل فريق على السوق.

تصدر مانشستر يونايتد القائمة بمليار وحوالي 250 مليون يورو، وخلفه جاء مانشستر سيتي وتشيلسي وهي الأندية الوحيدة في القائمة التي كان إجمالي إنفاقها أكثر من مليار يورو.

برشلونة احتل المركز الـ 12 بـ 443 مليون يورو، بينما ظهر الهلال في المركز الـ 13 وخلفه النصر في المركز الـ 17 ثم الأهلي في الـ 21 والاتحاد في الـ 24.

أما ريال مدريد فقد كان مركزه صادمًا بعد أن كان الـ 28 خلف حتى فريق مثل شنجهاي بورت، بإجمالي فارق بين النفقات والدخل 192 مليون يورو.

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الصحيفة قامت بحسبة أخرى لتعرف تكلفة حصول ريال مدريد على اللقب الواحد، فخلصت إلى أن البطولة الواحدة تكلف الملكي حوالي تسعة ملايين يورو، بعد حصولهم على 20 بطولة في تلك الفترة.

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