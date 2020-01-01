مركز التحكيم يحسم مصير تاوامبا من اللعب بالدوري السعودي

تاوامبا في مأزق بسبب قرار الاتحاد السعودي

كشف الإعلامي وليد الفراج عن قرار مركز التحكيم السعودي بشأن شكوى ليندر تاوامبا مهاجم التعاون بعد منعه من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر عدم لعب تاوامبا مرة أخرى بالدوري السعودي بعد رفضه تمديد تعاقده مع التعاون خلال الفترة الماضية.

وقال وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد"، أن الحكم جاء لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن مركز التحكيم أيد قرار الاتحاد بعدم لعبه في الدوري السعودي مرة أخرى.

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قرار صادم لتاوامبا الذي تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة من داخل الدوري السعودي لتمثيل فرقهم ولكن قرار الاتحاد منعه من التوصل لأي اتفاق مع نادٍ جديد.

وجاء قرار مركز التحكيم السعودي بالأغلبية داخل المجلس الذي ناقش الشكوى خلال الفترة الأخيرة لحسم مصير اللاعب من اللعب في الدوري السعودي من عدمه.

ويعد تاوامبا من المحترفين الأجانب المميزين خلال السنوات الأخيرة الذين تواجدوا في الدوري السعودي، وساهم في حصول التعاون على لقب الكأس الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال آسيا أيضًا.