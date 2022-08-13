مركز التحكيم يُحدد موعد جلسة الاستماع في قضية كنو

تطور جديد في قضية محمد كنو

حددت هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي السعودي، موعدًا لعقد جلسة الاستماع والنظر في النزاع القائم بين ناديي النصر والهلال، بشأن اللاعب محمد كنو الذي وقع للفريقين.

ما هو موعد جلسة الاستماع في قضية كنو؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي، حددت يوم الأحد بعد القادم 21 أغسطس الجاري، موعدًا لعقد جلسة الاستماع والنظر في النزاع القائم بين النصر والهلال.

واختار مركز التحكيم؛ البريطاني ستيوارت ماكينيس محكمًا مرجحًا في القضية القائمة بين قطبي العاصمة لدى المركز، واختار نادي الهلال الدكتور سلطان أبا العلا العصيمي محكمًا له في النزاع.

وأما عن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، فاختار المحكم المصري الدكتور محمد عبد الرؤوف محكمًا له في قضية محمد كنو.

ما موعد البت في قضية محمد كنو؟

ونشر مركز التحكيم الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" البيان الرسمي، حيث جاء كالآتي:

"إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد كنو".

"تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة التأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم، إذ أن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية".

"وفي الوقت ذاته فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدًا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل وإصدار القرار بما لا يتجاوز الشهر الحالي".