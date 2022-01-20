مرض رايولا يزيد الغموض حول مستقبل هالاند وبوجبا

كشفت تقارير صحفية، عن زيادة الغموض حول مستقبل، العديد من لاعبي كرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب مرض مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رايولا، دخل وحدة العناية المركز في مستشفى سان رافائيل في مدينة ميلانو الإيطالية، منذ 12 يناير بسبب عدوى في الرئة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت في مطلع الشهر الجاري، إلى أن رايولا قد دخل المستشفى، وخضع لعملية جراحية بسبب أزمة صحية تتعلق بوزنه الزائد.

وأكدت الصحيفة على أن رايولا، اضطر إلى إيقاف جدول اعماله خلال الفترة الحالية، بناء على طلب الأطباء، إذ أن وضعه الصحي خطير بسبب العدوى التي تعرض لها.

وكان من المفترض أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نشاطًا كبيرًا من وكيل أعمال اللاعبين، خاصة في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيل إرلينج هالاند عن صفوف بوروسيا دورتموند، وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد، ومن المتوقع رحيله عن قلعة أولد ترافورد، ولكن حتى الآن لم يتوصل إلى أي اتفاق مع أي فريق جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رايولا كان من المفترض أن يجتمع مع إدارة بوروسيا دورتموند لمناقشة موقف هلاند لاعب الفريق، وإمكانية تعديل عقده خاصة في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع المهاجم النرويجي.