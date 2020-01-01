مرشح لرئاسة برشلونة : نيمار يريد العودة لكن في حالة واحدة فقط

تحدث أيضًا عن مصير ليونيل ميسي

أكد إيميلي روسورد المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، على ثقته في رغبة المهاجم البرازيلي نيمار في العودة للفريق مرة أخرى.

الشكوك مستمرة حول استمرار نيمار في باريس سان جيرمان، نظرًا لعدم حدوث أي تقدم في المفاوضات لتجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

اللاعب خرج مؤخرًا للتأكيد على طموحه في اللعب مرة أخرى بجوار ليونيل ميسي، قبل أن يوضح ذلك بالحديث عن رغبته في انتقال الأرجنتيني لباريس.

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ومع ذلك قال روسورد في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"لقد تواصلنا مع أفراد من معسكر نيمار، حيث قام البعض بتفسير تصريحاته بأنه يريد أن ينضم إليه ميسي في باريس".

وأضاف:"ما قاله نيمار هو أنه يريد العودة إلى برشلونة كما قال في صيف 2019، في الوقت الحالي لا يمكننا دفع رسوم انتقاله لذلك ستتم الصفقة بعد نهاية عقده مع باريس".

وأما عن رحيل ميسي:"قال إنه سيغادر لأنه يريد الفوز وتحقيق البطولات وليس من أجل المال، إنه اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، ولا أحد يكسب أكثر منه".

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وتابع:"يريد أن يلعب لفريق يوجد به مواهب حقيقية، في الوقت الحالي لا يمكننا تحمل راتبه، ولكن يجب التوصل إلى اتفاق شامل يضمن استمراره، المشروع الذي سنقدمه له سيكون جذابًا".

جدير بالذكر أن الحملة الرئاسية لانتخابات برشلونة ستكون في الفترة من 15 إلى 23 يناير القادم، بتواجد روسورد مع جوردي فاري وخوان لابورتا ضمن أقرب المرشحين لخلافة الرئيس المستقيل جوسيب بارتوميو.