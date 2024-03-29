"مرحبًا بك في ميامي" .. بيكهام يجتمع مع نيمار بعد أنباء الرحيل عن الهلال!

جدل جديد في مستقبل نيمار جونيور مع نادي الهلال..

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لا يزال مستقبل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية.

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نيمار انضم إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 5 مباريات فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

ومنذ إصابته والشائعات تطارد اللاعب؛ وسط أنباء متزايدة عن عودته إلى فريق طفولته سانتوس البرازيلي، في الميركاتو الصيفي القادم، أو الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة الذي مثّله في الفترة من 2013 إلى 2017، أو مزاملة صديقه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في إنتر ميامي الأمريكي.

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ومع هذه الأنباء.. نشر أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، أحد الملاك الحاليين لنادي إنتر ميامي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مع نيمار جونيور؛ معلقًا عليها بالقول: "مرحبًا بك في ميامي يا صديقي".

هذه الصورة؛ زادت من التكهنات في وسائل الإعلام العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن رحيل نيمار عن الزعيم الهلالي في الصيف القادم، والانضمام إلى الفريق الأمريكي.

لكن.. أسطورة الكرة الإنجليزية "قلل" من حدة هذه التكهنات، عندما أكد على أن اللقاء مع نيمار، والذي شهد تواجد زوجته فيكتوريا بيكهام أيضًا؛ كان مجرد عشاء بين الأصدقاء فقط.

جدير بالذكر أن فريق إنتر ميامي، يضم في صفوفه حاليًا إلى جانب ميسي، الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، والذين زاملوا نيمار في صفوف برشلونة.

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