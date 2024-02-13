فيديو | "مرحبًا بكم في الجحيم!" .. استقبال "مستفز" لبعثة الهلال في إيران لمواجهة سباهان

كيف استقبلت جماهير سباهان بعثة الهلال في إيران؟

يحاول جمهور سباهان أصفهان الإيراني التأثير على معنويات لاعبي الهلال السعودي قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، في دوري أبطال آسيا.

بعثة الزعيم وصلت لأصفهان مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة التي ستقام بعد غدٍ الخميس، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وعندما وصلت الحافلة إلى مقر إقامة الفريق في المدينة الإيراني، احتشد جمهور البلد، لترديد الهتافات التي من شأنها أن تنال من اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهتافات بدأت بـ"مرحبًا بكم في الجحيم"، وانتهت عند "الهلال اسمع .. عينك بتدمع!"، مع ترديد اسم سباهان وبعض العبارات الإيرانية والإنجليزية.

جدير بالذكر أن المباراة من المقرر أن تقام على ملعب نقش جهان، الذي شهد أزمة الاتحاد السعودي قبل مواجهة الفريق نفسه ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وتسبب في إلغاء المباراة، نظرًا لوجود تماثيل للعسكري قاسم سليماني حول الملعب.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجبر الجانب الإيراني على إزالة تلك التماثيل بعدما اعتبره خاسرًا في مواجهة الاتحاد، مع منعه من اللعب على أرضه لثلاث مباريات وتغريمه ماليًا.