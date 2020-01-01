مرتضى منصور: سأتواجد في نهائي إفريقيا في ملعب المباراة لمؤازرة الزمالك

رئيس الزمالك سيجتمع بلاعبيه قبل النهائي.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه ينوي حضور مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقه والأهلي، وذلك في داخل الملعب.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "سأحضر المباراة من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على تحقيق البطولة الأغلى والأهم".

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مرتضى تابع: "أهم شيء هو خروج اللقاء بشكل يليق باسم مصر أمام العالم كله، والنهائي حدث مهم للغاية وسيحظى بمتابعة الوطن العربي والإفريقي، ولذلك يجب أن تظهر مصر بشكل جيد".

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وواصل: "سأقوم بالاجتماع مع لاعبي الزمالك، مثلما أقوم بذلك قبل كل مباراة مصيرية، لكي أحفزهم لتحقيق اللقب القاري".

منصور أردف: "لن يستطيع أحد أن يقيم أداء ومستوى ناديي الزمالك والأهلي في كأس مصر، لأن جميع اللاعبين مشغولين حاليًا بالتفكير في نهائي إفريقيا، وهذا كل ما يدور في عقولهم حاليًا".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "الفوز اليوم على مصر أهم من كل شيء، من أجل الاستمرار في البطولة، وذلك في ظل انشغال وتفكير الجميع بنهائي دوري أبطال إفريقيا".

جاء ذلك بعدما حقق الزمالك الفوز بصعوبة على فريق مصر، بهدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعدما وصل الفريقين إلى الأشواط الإضافية.