اتحاد الكرة يكشف عن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الإفريقي

تعرف على مكان وموعد كأس السوبر الإفريقي.

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي، والذي سيقام في مصر، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

الاتحاد الإفريقي أعلن منذ أيام عن إقامة مباراة كأس السوبر في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما كان مقررًا له في أغسطس الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

الجنايني قال خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "صدى البلد": "كأس السوبر الإفريقي سيقام يوم 19 ديسمبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي".

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رئيس اتحاد الكرة تابع: "تلقينا اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية من جانب الاتحاد الإفريقي، لمعرفة موقف مصر محمد استضافة كأس السوبر الإفريقي".

الزمالك هو آخر فريق توج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في قطر.

وتحدد طرفًا واحدًا فقط في مباراة كأس السوبر حتى الآن، وهو فريق نهضة بركان المغربي، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما سيتحدد الطرف الآخر يوم الجمعة القادم، بعد مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.